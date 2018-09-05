На турнірах Великого Шолома можуть ввести тай-брейк у п'ятому сеті

Нове правило повинно бути введено вже на цьому тижні.

На цьому тижні в Нью-Йорку пройде зустріч представників всіх чотирьох турнірів Великого Шолома, на якій буде обговорюватися введення тай-брейку в п'ятому сеті,

Зараз це правило діє тільки на US Open, а ось на Australian Open, Roland Garros і Wimbledon спортсмени грають повний п'ятий сет до переваги одного з гравців у два гейми, повідомляє SportArena з посиланням на Reuters.

На минулому Вімблдоні це призвело до того, що Джон Ізнер і Кевін Андерсон зіграли аж 50 геймів в п'ятому сеті, перш ніж визначили переможця. Матч тривав 6 годин і 36 хвилин, і після нього обидва тенісиста закликали організаторів змінити правила.

Очікується, що тай-брейк на трьох турнірах Великого Шолома може бути введений вже на цьому тижні.

Фактично правило може запрацювати не раніше наступного року, оскільки в сезоні-2018 завершилися вже всі турніри "Великого шолома", окрім US Open.