Світоліна розповіла, як завоювати її серце (фото)
13:53, 05 вересня 2018Інше
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Українська тенісистка зізналася в любові до української кухні.
Еліна Світоліна / Reuters
Перша ракетка України Еліна Світоліна зізналася в любові до українського борщу.
Як виявилося, тенісистка обожнює українську кухню. У своєму Instagram Світоліна опублікувала фото з борщем.
«Єдиний спосіб завоювати мою любов — це відвести мене в український ресторан», — підписала знімок Еліна.
Як повідомляв УНІАН, українка Еліна Світоліна не зуміла пробитися в чвертьфінал US Open-2018, на відміну від своєї співвітчизниці Лесі Цуренко, яка сьогодні проведе матч 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату США з японкою Наомі Осакою.
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