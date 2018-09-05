Світоліна розповіла, як завоювати її серце (фото)

Українська тенісистка зізналася в любові до української кухні.

Перша ракетка України Еліна Світоліна зізналася в любові до українського борщу.

Як виявилося, тенісистка обожнює українську кухню. У своєму Instagram Світоліна опублікувала фото з борщем.

«Єдиний спосіб завоювати мою любов — це відвести мене в український ресторан», — підписала знімок Еліна.

Як повідомляв УНІАН, українка Еліна Світоліна не зуміла пробитися в чвертьфінал US Open-2018, на відміну від своєї співвітчизниці Лесі Цуренко, яка сьогодні проведе матч 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату США з японкою Наомі Осакою.