Російську легкоатлетку позбавили срібла Олімпіади і золота ЧС через допінг

Російська легкоатлетка Марія Абакумова дискваліфікована на чотири роки за порушення антидопінгових правил.

Російська легкоатлетка Марія Абакумова дискваліфікована на чотири роки за порушення антидопінгових правил під час Олімпіади-2008 в Пекіні, повідомляє Незалежний орган по боротьбі з негативними явищами в легкій атлетиці (AIU).

Під час повторної перевірки допінг-проб, ініційованої Міжнародним олімпійським комітетом (МОК), в організмі Абакумової був знайдений заборонений препарат турінабол. Росіянка, яка виступає в метанні списа, позбавлена срібла Ігор-2008 в Пекіні.

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Крім того, повторна перевірка проб з чемпіонату світу з легкої атлетики 2011 року теж виявила наявність заборонених речовин в організмі Абакумової. На ЧС-2011 в Тегу вона завоювала золото.

Спортсменка дискваліфікована на чотири роки з 18 травня 2016-го. Всі результати, показані Абакумової в період з 21 серпня 2008 року по 20 серпня 2012 року, анульовано. Крім золота Тегу-2011 і срібла Олмпийских ігор у Пекіні-2008, росіянка позбавлена бронзи чемпіонату світу 2009 року. Раніше Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив апеляцію Абакумової.

Як повідомляв УНІАН, 4-разовий олімпійський чемпіон Олександр Тихонов закликав вигнати Росію з міжнародних турнірів з біатлону через часті допінгові скандали.