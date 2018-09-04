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Визначився склад збірної України з тенісу у матчі Кубка Девіса проти Португалії

11:30, 04 вересня 2018
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Матч Україна - Португалія відбудеться 14-15 вересня / ftu.org.ua

Як повідомляє офіційний сайт Федерації тенісу України, у поєдинку з Португалією в рамках Кубка Девіса за "синьо-жовтих" зіграють Сергій Стаховський, Ілля Марченко, Денис Молчанов і Павло Шумейко.

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Україна раніше провела чотири матчі проти збірної Португалії, які завершилися з нічийним рахунком 2-2. При цьому в минулому році в Лісабоні португальці обіграли українців з рахунком 4-1.

Матчі Кубка Девіса між Україною і Португалією відбудуться в Бучі. У п'ятницю, 14 вересня, будуть зіграні два одиночних поєдинки, а на наступний день - парний матч і ще два одиночних.

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Теги: #Кубок Девіса#чоловіча збірна України з тенісу