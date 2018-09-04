Цуренко після драматичного виходу в 1/4 US Open: просила Бога, щоб тінь просунулася швидше

Українська тенісистка Леся Цуренко поділилася емоціями після перемоги над чешкою Маркетою Вондрушовою.

Українська тенісистка Леся Цуренко прокоментувала перемогу над Маркетою Вондрушовою в 1/8 фіналу US Open і свій перший в кар'єрі вихід в чвертьфінал турніру Великого Шолома.

«У мене просто голова йшла обертом під час матчу. Я просила природу, Бога, не знаю, просто щоб тінь просунулася швидше. Я програвала 0-2 в другій партії, коли побачила тінь і сказала собі: «Окей, мені потрібно ще 5 хвилин боротися і потім мені стане легше». Так і сталося.

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Відчуваю, що хочу прийняти ванну з льодом, яку я ненавиджу, але мені це зараз необхідно. Я просто хочу відпочити, трохи подумати про матч і потім забути, тому що це було дуже-дуже важко. Під час гри сьогодні турбувала і заважала тільки спека. Сподіваюся, що в середу буде прохолодніше. Хочу також подякувати всім, хто не спав і підтримував мене», – сказала Леся Цуренко, яку цитує Великий теніс України.

Нагадаємо, сьогодні вночі за київським часом, а в Нью-Йорку - вдень українка Леся Цуренко в драматичному матчі обіграла чешку Маркету Вондрушову і вийшла в чвертьфінал US Open. Цуренко стала лише третьою українкою після Катерини Бондаренко та Еліни Світоліної, якій вдалося вийти в 1/4 фіналу турніру Великого Шолома.