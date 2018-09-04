Українка Цуренко вперше в кар'єрі прорвалася у чвертьфінал US Open

Програвши перший сет із-за травми, українка витримала 2,5-годинне випробування і вирвала перемогу у молодої суперниці з Чехії.

Українська тенісистка Леся Цуренко вийшла до чвертьфіналу турніру Великого Шолома - US Open-2018. В дуже напруженому і драматичному поєдинку українка переграла суперницю з Чехії Маркету Вондрушову.

Зустріч продовжувалася 2 години 32 хвилини.

Рахунок матчу - 6:7 (3:7), 7:5, 6:2 на користь Цуренко, повідомляє офіційний сайт турніру.

В абсолютно рівній першій партії суперниці зробили по два брейки, і доля сету вирішувалася на тай-брейку. Як на біду, українська тенісистка почала нездужати через проблеми зі стегном. Вона ледь пересувалася по корту і поступилася у вирішальних розіграшах 19-річній суперниці. В цей момент навряд чи хтось міг уявити, що українка згодом зможе не тільки вирівняти ситуацію, але й вирвати перемогу.

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Другий сет також проходив на рівних, складнощі відчували обидві тенісистки - в справу втрутилася і спека, яка стоїть в ці дні в Нью-Йорку. У кінцівці партії Цуренко зробила два брейки, однак також один раз упустила гейм на своїй подачі. І все-таки, проявивши бійцівські якості, українка вирвала перемогу в сеті, після чого була призначена 10-хвилинна перерва, що дозволила тенісисткам привести себе до ладу.

До третьої партії Леся Цуренко підійшла в кращих фізичних і психологічних кондиціях, швидко повела в рахунку і зуміла захистити здобуту перевагу. У восьмому геймі, в якому українка подавала на матч, зав'язалася боротьба, однак з третього матчболу українська спортсменка вирвала довгоочікувану перемогу, а з нею і вихід у чвертьфінал US Open.

Вихід у чвертьфінал на турнірах Великого Шолома - найвище досягнення 29-річної Лесі Цуренко в її кар'єрі. До цього найвищими показниками для неї були потрапляння в 1/8 фіналу US Open в 2016 році і на Ролан Гаррос в 2018-му.

В 1/4 фіналу US Open-2018 Леся Цуренко зустрінеться з 19-ю ракеткою світу японкою Наомі Осакою.

Нагадаємо, що у другому колі нинішнього Відкритого чемпіонату США Леся Цуренко сенсаційно вибила з боротьби другу ракетку світу Каролін Возняцкі.