Українці здобули 4 медалі на молодіжному чемпіонаті світу з шашок-64
15:07, 03 вересня 2018Інше
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Українська збірна здобула 2 срібні та 2 бронзові нагороди.
Збірна України завоювала 4 медалі на молодіжному чемпіонаті світу з шашок-64 / Спортивний комітет України
У болгарському місті Кранєво відбувся молодіжний чемпіонат світу з шашок-64 (класична програма за версією IDF). Українська збірна здобула 4 медалі: 2 срібні та 2 бронзові.
Про це повідомляє Спортивний комітет України.
В особисто-командних змаганнях взяли участь 126 шашкістів. У віковій категорії до 12 років змагалися шашкісти з 15 країн: Азербайджан, Білорусь, Болгарія, Вірменія, Естонія, Ізраїль, Казахстан, Латвія, Литва, Молдова, Росія, Румунія, Узбекистан, Україна, Франція.
Срібло світової першості здобули українці Катерина Мусієнко (категорія G10) та Василіса Куценко (G8). Бронзу вибороли Богдан Панченков (B26) та Олена Носарєва (G16).
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