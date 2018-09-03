Українці Омельчук та Костевич здобули бронзу на чемпіонаті світу з кульової стрільби

Олена Костевич та Олег Омельчук посіли третє місце у змаганнях змішаних пар зі стрільби з пневматичного пістолету.

В корейському місті Ченгвон проходить світова першість з кульової стрільби. У перший день змагань українці поповнили скарбничку збірної бронзовою медаллю. У стрільбі з пневматичного пістолету на дистанції 10 метрів (змішані команди) наш дует Олена Костевич - Олег Омельчук з результатом 416,7 очок посів 3-тє місце.

Про це повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету України.

Відзначимо, що у кваліфікації вправи Олена та Олег показали найкращий результат (391 та 384 очки відповідно). У фінальній частині наші спортсмени поступилися представникам Росії та Китаю та обійшли команди Сербії та Іспанії, зайнявши третє почесне місце.

Президент НОК України Сергій Бубка привітав спортсменів, їхніх тренерів та Федерацію стрільби України з бронзою чемпіонату світу.