Світоліна програла матч за вихід у чвертьфінал US Open

У трьох сетах українка поступилася Анастасії Севастовій з Латвії.

Українка Еліна Світоліна не змогла вийти у чвертьфінал останнього в нинішньому році турніру Великого Шолома з тенісу - US Open.

У поєдинку 1/8 фіналу Світоліна поступилася суперниці з Латвії - Анастасії Севастовій.

Матч тривав 1 годину 20 хвилин. Севастова виграла з рахунком 6:3, 1:6, 6:0, повідомляє офіційний сайт турніру.

Вже в першому геймі стартового сету Севастова зробила брейк, вигравши подачу українки. Світоліна продемонструвала слабку гру в геймах на своїй подачі, вона виграла лише 25% розіграшів на другій подачі. У Севастової було два брейк-пойнти у першій партії, і обидва вона реалізувала.

У другому сеті в українки налагодилася гра, а у Севастової відбувся спад. В результаті у латвійки не було жодного брей-пойнта, а Світоліна реалізувала три брей-пойнти з семи.

Однак третя партія перевернула все з ніг на голову. Севастова розгромила Світоліну за лічені хвилини - 6:0.

Анастасія Севастова повторила досягнення 2016-го і 2017 років, коли вона виходила в чвертьфінал US Open. Для українки Світоліної кращим досягненням на Відкритому чемпіонаті США залишається 1/8 фіналу (2017 і 2018).

Відзначимо, що в понеділок на US Open свій матч 1/8 фіналу зіграє ще одна українка Леся Цуренко.