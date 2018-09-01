Цуренко вийшла в 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату США з тенісу

Українка легко переграла чешку Синякову у двох партіях.

У Нью-Йорку завершився матч 3-го кола Відкритого чемпіонату США з тенісу в жіночому одиночному розряді, в якому українка Леся Цуренко обіграла Катерину Синякову з Чехії.

Матч завершився з рахунком 6:4, 6:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра тривала 1 годину і 06 хвилин.

За цей час українка мала проблеми тільки на початку матчу, програючи у середині першої партії з рахунком 1:4. Втім, потім українка різко перевернула хід гри і надалі выиграла одинадцять геймів поспіль - п'ять у першій партії і шість - у другій.

Раніше Цуренко обіграла в матчі 2-го кола 2-у ракетку світу Каролін Возняцкі з Данії.

У матчі 1/8 фіналу українка зіграє проти іншої представниці Чехії Маркети Вондрушової.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Еліна Світоліна вийшла в 1/8 фіналу US Open.