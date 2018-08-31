Світоліна вийшла в 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату США з тенісу

У третьому колі українка обіграла китаянку Ванг.

У Нью-Йорку завершився матч третього кола Відкритого чемпіонату США з тенісу, в якому Еліна Світоліна обіграла китаянку Ванг.

Матч завершився з рахунком 6:4, 6:4, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра тривала 1 годинe 09 хвилин.

За цей час українка реалізувала 5 брейк-поінтів, при трьох - у суперниці, а також виграла в цілому 58 розіграшів м'ячів, при 44 у суперниці.

У ніч на неділю свій матч 1/16 фіналу проведе Леся Цуренко.

Відкритий чемпіонат США з тенісу проходить в цьому році в Нью-Йорку з 27 серпня по 9 вересня.