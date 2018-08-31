Цуренко обіграла другу ракетку світу Возняцкі на US Open

Українка впевнено переграла суперницю у двох партіях.

У ніч на п'ятницю на Відкритому чемпіонаті США з тенісу українка Леся Цуренко у матчі другого кола змагань обіграла другу ракетку світу Каролін Возняцкі з Данії.

Гра завершилася з рахунком 6:4, 6:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч тривав 1 годину 41 хвилину.

Протягом всієї гри українка мала помітну перевагу, зробила 5 брейк-поінтів (проти двох - у суперниці), впевнено контролювала хід гри і довела її до перемоги.

Як повідомляв УНІАН, раніше в третє коло змагань вийшла Еліна Світоліна.

Відкритий чемпіонат США проходить в Нью-Йорку з 27 серпня по 9 вересня.