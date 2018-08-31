Цуренко обіграла другу ракетку світу Возняцкі на US Open
10:25, 31 серпня 2018Інше
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Українка впевнено переграла суперницю у двох партіях.
Цуренко обіграла одну з найсильніших тенісисток світу / Reuters
У ніч на п'ятницю на Відкритому чемпіонаті США з тенісу українка Леся Цуренко у матчі другого кола змагань обіграла другу ракетку світу Каролін Возняцкі з Данії.
Гра завершилася з рахунком 6:4, 6:2, повідомляє офіційний сайт змагань.
Матч тривав 1 годину 41 хвилину.
Протягом всієї гри українка мала помітну перевагу, зробила 5 брейк-поінтів (проти двох - у суперниці), впевнено контролювала хід гри і довела її до перемоги.
Як повідомляв УНІАН, раніше в третє коло змагань вийшла Еліна Світоліна.
Відкритий чемпіонат США проходить в Нью-Йорку з 27 серпня по 9 вересня.
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