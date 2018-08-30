Левченко виграла срібло фіналу Діамантової ліги в стрибках у висоту

Українка поступилася лише лідеру світового сезону Марії Ласіцкене з Росії.

У Цюріху (Швейцарія) завершився фінал комерційної серії змагань з легкої атлетики Діамантова ліга в стрибках у висоту.

2-е місце на цих змаганнях посіла українка Юлія Левченко, повідомляє офіційний сайт турніру.

Левченко у своїй кращій спробі подолала планку на висоті 1 метр 94 сантиметри, в той час як на 1,97 вже завершила змагання, не реалізувавши жодного з трьох спроб.

Українка програла тільки Марії Ласицкене з Росії - кращій стрибунці в світі, яка програла лише один турнір у нинішньому році.

5-е місце на турнірі в Цюріху серед п'яти спортсменок розділили Катерина Табашник та Оксана Окунєва з результатом 1,85 метра.

В інших фіналах спортсмени України сьогодні більше участі не беруть.