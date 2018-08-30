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Левченко виграла срібло фіналу Діамантової ліги в стрибках у висоту

23:41, 30 серпня 2018
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Юлія Левченко завоювала срібло фіналу Діамантової ліги за річкою атлетики / Reuters

2-е місце на цих змаганнях посіла українка Юлія Левченко, повідомляє офіційний сайт турніру.

Левченко у своїй кращій спробі подолала планку на висоті 1 метр 94 сантиметри, в той час як на 1,97 вже завершила змагання, не реалізувавши жодного з трьох спроб.

Українка програла тільки Марії Ласицкене з Росії - кращій стрибунці в світі, яка програла лише один турнір у нинішньому році.

5-е місце на турнірі в Цюріху серед п'яти спортсменок розділили Катерина Табашник та Оксана Окунєва з результатом 1,85 метра.

В інших фіналах спортсмени України сьогодні більше участі не беруть.

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Теги: #збірна України#легка атлетика#Діамантова ліга