Чотириразовий російський олімпійський чемпіон закликав вигнати Росію зі світового біатлону

Олександр Тихонов різко виступив проти участі біатлоністів з Росії в міжнародних змаганнях через часті допінгові скандали.

Чотириразовий Олімпійський чемпіон Олександр Тихонов прокоментував останні новини про те, що чотирьох російських біатлоністів підозрюють у вживанні заборонених препаратів.

"Я вважаю, що нас давно треба було вигнати з світового біатлону", - зазначив Тихонов в інтерв'ю Советскому спорту.

"!Багато років тому, виступаючи перед олімпійським зборами, я говорив: «Настане день, коли ми зганьбимося на весь світ». Він настав. І вже давно. Тому коли говорять про політичне замовлення – це все нісенітниця", - зазначив прославлений спортсмен, коментуючи слова депутатів РФ різних рівнів, які говорять про осториях з допінгом, як про політичне замовлення Заходу щодо РФ.

На прохання назвати прізвища підозрюваних у вживанні допінгу спортсменів, Тихонов відповів: "Я все прекрасно знаю, але говорити не буду, навіть не просіть. Я попереджав про це тисячу разів і багато писав про це. Наші депутати кричали, що це політичне замовлення. Ось у чому наша проблема. Кричать всі, кому не лінь. Але найголовніше, що жоден фахівець в екрані телевізора не з'являється".

У публікації видання відзначається, що за даними Советского спорту в застосуванні допінгу підозрюють Слепцову, Устюгова, Печенкіна і Чернишова.