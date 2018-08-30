Шестеро українців виступлять у фіналі легкоатлетичної «Діамантової ліги» у Брюсселі

Андрій Проценко поведе боротьбу за діамантовий трофей.

30 серпня у Цюриху визначиться перші преможці «Діамантової ліги»-2018.

А вже наступного дня другий фінал відбудеться у Брюсселі, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Традиційно, у програмі змагань будуть як «діамантові», так і «не діамантові» дисципліни. У перших з них виступить лише один українець. Андрій Проценко буде одним з 12 стрибунів у висоту, які поведуть боротьбу за головний приз серії – діамантовий трофей. Серед його суперників, зокрема, діючий чемпіон Європи німець Матеуш Пржибилко та італієць Джанмарко Тамбері.

Решта українок виступить у дисциплінах, «діамантові» фінали в яких відбудуться днем раніше. Проте від того менш цікавими змагання точно не стануть.

Оксана Окунєва наступного дня після фіналу у Цюриху вийде у брюссельський сектор для стрибків у висоту. Ольга Ляхова змагатиметься з бігу на 800 метрів. А на старт дистанції 400 метрів з бар‘єрами вийдуть відразу три українки – Анна Рижикова, Вікторія Ткачук і Марія Миколенко.