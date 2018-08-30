Суд Алмати визнав матчі за участю двох українських тенісистів договірними

Федерація тенісу України заперечує участь Олександра Долгополова і Катерини Бондаренко в "договорняках".

Міський суд Алмати дозволив букмекерам не виплачувати гравцям ставки по деяким матчам українських тенісистів Олександра Долгополова і Катерини Бондаренко.

Як повідомляє Sport Arena з посиланням на Time.kz, під підозру потрапили два поєдинки, які відбулися 20 серпня 2017 року. В цей день Долгополов програв португальцю Тьягу Монтейрі на Winston Salem Open – 3:6, 3:6, а Бондаренко поступилася Ані Богдан з Румунії на Connecticut Open – 2:6, 2:6.

Деякі букмекерські контори запідозрили, що матчі носили договірний характер. Внутрішні правила букмекерських компаній свідчать, що якщо є підозра у договірному матчі, то вони мають право не виплачувати виграш.

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Прес-секретар Федерації тенісу України Юрій Сосновський вже прокоментував ситуацію.

«Будь-які підозри з приводу договірних матчів ми розглядаємо лише в тому випадку, якщо нам надходить інформація від Tennis Integrity Unit. В даному випадку такої не було – пройшов рік, а TIU ніяких претензій не пред'явила. Значить, не знайшли нічого кримінального. І що дивного в поразці Долгополова від Монтейри? Він йому й раніше програвав. Не підходить стиль гри.

І Сашко, і Катя можуть програти кому завгодно в будь-який момент. І що, кожну таку поразку розцінювати як договірний матч? Гравці не зверталися до федерації з проханням допомогти їм. Мені залишається лише додати, що ми не вважаємо ці матчі договірними», — розповів Сосновський.

Як повідомляв УНІАН, аргентинського тенісиста Ніколаса Кікера дискваліфікували на 6 років за участь в договірних матчах.