Олімпійська чемпіонка з України дискваліфікована на 4 роки

Інна Осипенко-Радомська відсторонена від змагань за відмову від допінг-тесту.

Олімпійська чемпіонка Ігор-2008 в Пекіні, байдарочниця Інна Осипенко-Радомська відсторонена від участі у змаганнях на чотири роки.

36-річна спортсменка з України дискваліфікована за відмову пройти позазмагальний допінг-тест.

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Зазначимо, що Осипенко-Радомська до 2014 року виступала за Україну, а потім змінила спортивне громадянство і брала участь у змаганнях за Азербайджан, завоювавши золоту, дві срібні і три бронзові медалі чемпіонату світу.

«Чотирирічна дискваліфікація Осипенко-Радомської говорить усім нашим спортсменам, що вони повинні грати за правилами. Якщо спортсмени думають, що, ухилившись від допінг-тесту, вони уникнуть покарання, їм треба подумати ще раз, оскільки ми будемо діяти строго за правилами», - наводить слова генерального секретаря ICF Саймона Тулсона прес-служба організації.

Зазначимо, що у спортсменки є 21 день на те, щоб оскаржити рішення Федерації.

Інна Осипенко-Радомська завоювала медалі на чотирьох різних Олімпіадах - на Іграх-2004, 2008 та 2012 у складі збірної України та на Іграх-2016 - у складі Азербайджану.