124-та ракетка світу українка Калініна ледь не обіграла чинну чемпіонку US Open

Нова зірка світового тенісу Слоан Стівенс з величезними проблемами пройшла маловідому українську тенісистку.

Українка Ангеліна Калініна, яка представляє другу сотню тенісисток світу, дала бій третій ракетці світу американці Слоан Стівенс у матчі другого раунду US Open-2018.

Фактично 124-та ракетка світу була в кроці від перемоги над 3-ю ракеткою, але не скористалася можливістю і поступилася суперниці у матчі за вихід у третє коло.

21-річна Калініна дуже стабільно виступала в першому сеті, виграючи практично всі м'ячі на своїй першій подачі, а також добре діючи на прийомі. Стівенс занадто довго входила у гру, багато помилялася на подачі і як наслідок програла сет - 4:6.

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Старт другої партії залишився за американкою, вона взяла перші три гейми. Слоан утримувала перевагу і вийшла подавати на сет за рахунку 5:4, але Калініна зуміла залишитися в грі. Втім, Ангеліна програла свою подачу - Стівенс отримала ще один шанс подати на сет. У Калініної знову був брейк-поінт, але цього разу Слоан дотиснула: вона відігралася, взяла подачу і виграла сет, 7:5.

Цей момент виявився переломним у матчі - Калініна трохи розклеїлася в третьому сеті, у неї перестала йти перша подача, а Слоан, навпаки, зловила кураж. У вирішальній партії особливої інтриги не було: швидкий брейк, потім ще один і перемога американки з рахунком 6:2.

Переможниця US Open-2017 Слоан Стівенс за 2 години 45 хвилин обіграла Ангеліну Калініну і вийшла в третій раунд US Open, зберігши шанси на захист титулу.

US Open. Другий раунд

Слоан Стівенс (США) — Ангеліна Калініна (Україна) - 4:6, 7:5, 6:2

Нагадаємо, що раніше сьогодні у третє коло US Open пробилася Еліна Світоліна, яка обіграла німкеню Тетяну Марію.