Світоліна впевнено пробилася до третього кола US Open

У другому раунді українка обіграла Тетяну Марію з Німеччини.

Українка Еліна Світоліна вийшла у третій раунд Відкритого чемпіонату США - US Open. Перша ракетка України і сьомий номер рейтингу WTA перемогла 70-ту ракетку світу з Німеччини Тетяну Марію – 6:2, 6:3, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч тривав трохи більше години.

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У третьому колі Світоліна зіграє з переможницею пари Ван Цян (Китай) – Ірина Бегу (Румунія).

Також свій матч проводить сьогодні Ангеліна Калініна. Протистоїть їй 3-й номер світового рейтингу з США Слоун Стівенс. Після перших п'яти геймів українка сенсаційно вела в рахунку - 4:1.

Зазначимо, що призовий фонд US Open становить 53 000 000 доларів.