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Світоліна відмовилася спілкуватися з російськими коментаторами телеканалу Eurosport

21:35, 28 серпня 2018
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Світоліна не стала спілкуватися з російськими журналістами / Reuters

Про це повідомив коментатор російського телеканалу Максим Янчевський на своїй сторінці у Twitter, повідомляє Isport.

За його словами, українка після перемоги в першому раунді US Open відмовилася від флеш-інтерв'ю, відповівши: "Вибачте, я не можу".

Як повідомляв УНІАН, напередодні Світоліна обіграла американку Сачио Вікері в трьох партіях і вийшла до 1/32 фіналу змагань.

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Теги: #Еліна Світоліна#результати українців на US Open