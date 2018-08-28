Світоліна відмовилася спілкуватися з російськими коментаторами телеканалу Eurosport

Українська тенісистка обіграла в першому раунді Відкритого чемпіонату США американську спортсменку, після чого і стався інцидент.

Українська тенісистка Еліна Світоліна відмовила в інтерв'ю Eurosport Russia під час Відкритого чемпіонату США в Нью-Йорку.

Про це повідомив коментатор російського телеканалу Максим Янчевський на своїй сторінці у Twitter, повідомляє Isport.

За його словами, українка після перемоги в першому раунді US Open відмовилася від флеш-інтерв'ю, відповівши: "Вибачте, я не можу".

Як повідомляв УНІАН, напередодні Світоліна обіграла американку Сачио Вікері в трьох партіях і вийшла до 1/32 фіналу змагань.