Цуренко вийшла у друге коло тенісного US Open
У Нью-Йорку (США) розпочався другий день Відкритого чемпіонату США, де першим запуском на одному з кортів відбувся матч українки Лесі Цуренко та Елісон ван Ейтванк з Бельгії.
Матч завершився впевненою перемогою українки в двох партіях з рахунком - 6:3, 6:2, повідомляє офіційний сайт змагань.
Матч тривав 1 годину і 15 хвилин.
За цей час українка встигла виконати два ейси, вчинила 6 подвійних помилок, реалізувала 5 з 10 брейк-поінтів і виграла 65 розіграшів м'ячів, проти 48 у суперниці.
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Таким чином, у друге коло змагань вийшли три українські тенісистки. Напередодні стартовий етап подолали Еліна Світоліна та Ангеліна Калініна. Ще три наші тенісистки - Катерина Козлова, Катерина Бондаренко і Даяна Ястремська - завершили свої виступи в Нью-Йорку вже за підсумками першого матчу.
Відкритий чемпіонат США в нинішньому році проходить у Нью-Йорку з 27 серпня по 9 вересня.