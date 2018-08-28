Цуренко вийшла у друге коло тенісного US Open

Всього стартовий бар'єр змагань подолали три з шести вітчизняних тенісисток.

У Нью-Йорку (США) розпочався другий день Відкритого чемпіонату США, де першим запуском на одному з кортів відбувся матч українки Лесі Цуренко та Елісон ван Ейтванк з Бельгії.

Матч завершився впевненою перемогою українки в двох партіях з рахунком - 6:3, 6:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч тривав 1 годину і 15 хвилин.

За цей час українка встигла виконати два ейси, вчинила 6 подвійних помилок, реалізувала 5 з 10 брейк-поінтів і виграла 65 розіграшів м'ячів, проти 48 у суперниці.

Читайте такожТенісний US Open-2017: рекордний за кількістю і неперспективна за якістю

Таким чином, у друге коло змагань вийшли три українські тенісистки. Напередодні стартовий етап подолали Еліна Світоліна та Ангеліна Калініна. Ще три наші тенісистки - Катерина Козлова, Катерина Бондаренко і Даяна Ястремська - завершили свої виступи в Нью-Йорку вже за підсумками першого матчу.

Відкритий чемпіонат США в нинішньому році проходить у Нью-Йорку з 27 серпня по 9 вересня.