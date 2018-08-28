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12 спортсменів збірної України виступлять на чемпіонаті Європи зі стрільби з лука

17:23, 28 серпня 2018
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Чемпіонат Європи зі стрільби з лука триватиме до п'ятниці / trend.az

В класичному чоловічому луці Україну будуть представляти на турнірі Олексій Гунбін, Віктор Рубан та Георгій Іваницький., повідомляє Prosportua

У змаганнях жінок у цьому ж виді виступлять Анастасія Павлова, Вероніка Марченко і Поліна Родіонова.

Що стосується блочного лука, то за чоловічу збірну виступлять Богдан Кіщак, Роман Говядовський і Олег Півень. А за жіночу команду – Олександра Грабик, Ганна Савченко і Ксенія Шкляр.

Чемпіонат Європи зі стрільби з лука приймає Легніца (Польща) з 28 серпня по 1 вересня.

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Теги: #збірна України#чемпіонат Європи#стрільба з лука