Сестри Музичук та інші провідні шахістки України поїдуть в Росію на чемпіонат світу

Турнір відбудеться в листопаді в Ханти-Мансійську.

Жіноча збірна України візьме участь в чемпіонаті світу з шахів в російському Ханти-Мансійську.

Українки вирушать на турнір в найсильнішому складі, повідомляє SportArena.

У команді будуть представлені Ганна Музичук, Марія Музичук, Ганна Ушеніна, Наталія Жукова та Інна Гапоненко.

Ганна Музичук буде захищати чемпіонські титули в бліці і швидких шахах, які вона завоювала в 2016 році.

Чемпіонат світу пройде з 1 по 25 листопада.

Як повідомляв УНІАН, напередодні стало відомо, що на чемпіонаті світу зі стрибків на батуті в Санкт-Петербурзі не буде жодного спортсмена з України.