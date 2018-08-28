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Сестри Музичук та інші провідні шахістки України поїдуть в Росію на чемпіонат світу

16:55, 28 серпня 2018
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Музичук зробив дубль на чемпіонаті світу-2016 в Дохе / fide.com

Українки вирушать на турнір в найсильнішому складі, повідомляє SportArena.

У команді будуть представлені Ганна Музичук, Марія Музичук, Ганна Ушеніна, Наталія Жукова та Інна Гапоненко.

Ганна Музичук буде захищати чемпіонські титули в бліці і швидких шахах, які вона завоювала в 2016 році.

Чемпіонат світу пройде з 1 по 25 листопада.

Як повідомляв УНІАН, напередодні стало відомо, що на чемпіонаті світу зі стрибків на батуті в Санкт-Петербурзі не буде жодного спортсмена з України.

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Теги: #шахи#збірна України#чемпіонат світу