Макінрой: Вийти на колишній рівень Долгополову буде непросто

Один з найкращих тенісистів в історії без оптимізму оцінює майбутнє українця.

Один з найкращих тенісистів всіх часів і спортивний експерт телеканалу Eurosport Джон Макінрой розповів про інтригу в чоловічому одиночному розряді US Open, а також про шанси українця Олександра Долгополова вийти на колишній рівень.

Як відомо, наш спортсмен відновить виступ не раніше 2019-го року, повідомляє Sport.ua.

"Я думаю, цей турнір стане чудовим завершенням сезону. Рафа і Роджер показують хороші результати останні півтора року, повернувся Джокович, сходу виграв Вімблдон. Буде дуже цікаво спостерігати, кому в підсумку вдасться досягти успіху. Не варто при цьому забувати і про молоде покоління гравців – вони завжди готові втрутитися в боротьбу за титул", - зазначив Макінрой.

"Скільки часу може знадобитися Долгополову на відновлення? Чи зможе він після цього показувати ті самі результати, що і раніше? На ці питання немає чітких відповідей. Він завжди був яскравим тенісистом з незвичайним стилем гри, який приносить суперникам безліч проблем. Безумовно, йому знадобиться час, щоб повернутися на корт, знову знайти упевненість в собі і почати вигравати турніри. Вийти на колишній рівень буде непросто, але з тенісистами таке трапляється регулярно. Йому потрібно подивитися на таких хлопців і сказати: «я теж так зможу», - додав знаменитий тренер.

Нагадаємо, Долгополов переніс операцію на кисті і вийде на корт не раніше 2019 року.