Українка Калініна вперше вийшла у друге коло турніру Великого Шолома

Катерина Козлова і Даяна Ястремська припинили виступи на US Open-2018.

Українка Ангеліна Калініна вперше в кар'єрі пройшов у друге коло на тенісному турнірі Великого Шолома.

Калініна, що займає 134-е місце в рейтингу WTA, обіграла в першому турі суперницю з Ліхтенштейну, яка знаходиться на 165-й сходинці реєстру.

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Перша партія залишилася за фон Дайхманн, однак у другому сеті Калініна повернулася в гру і розгромила суперницю на тай-брейку. Після 0:2 у вирішальній партії Ангеліна взяла п'ять геймів поспіль, після чого її суперниця прийняла рішення не продовжувати гру через травму.

У другому раунді Ангеліна Калініна зустрінеться з діючою чемпіонкою US Open, третьою ракеткою світу американкою Слоан Стівенс.

US Open. Перше коло

Ангеліна Калініна (Україна) - Катінка фон Дайхманн (Ліхтенштейн) - 1:6, 7:6 (7:0), 5:2 відмова

Інша українська тенісистка Катерина Козлова (№87 WTA) завершила виступи в одиночній сітці US Open-2018, програвши іспанці Ларі Арруабаррені (№85). Козловій вдалося виграти у суперниці лише три гейми. Суперниці провели на корті трохи більше години. Козлова програла п'ять геймів на своїй подачі і виконала один брейк.

US Open. Перше коло

Катерина Козлова (Україна) - Лара Арруабаррена (Іспанія) - 0:6, 3:6

Ще одна українка Даяна Ястремська провела свій перший матч в основній сітці турніру Великого Шолома. У першому колі US Open-2018 Даяна поступилася Кароліні Муховій з Чехії.

US Open. Перше коло

Даяна Ястремська (Україна) - Кароліна Мухова (Чехія) - 4:6, 2:6

Ще одна українська учасниця зіграє на US Open у вівторок. На корт вийде українка Леся Цуренко.