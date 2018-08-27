Світоліна вийшла у друге коло US Open, Бондаренко зійшла з дистанції

У понеділок на Відкритому чемпіонаті США стартують ще три українки.

Українка Еліна Світоліна вийшла у друге коло Відкритого чемпіонату США з тенісу. У матчі першого етапу сьома ракетка світу Світоліна обіграла 78-го номера рейтингу Сакью Вікері (США).

Поєдинок тривав 1 годину 32 хвилини і завершився в трьох сетах. Світоліна перемогла - 6:3, 1:6, 6:1. За гру українка реалізувала 4 брейк-пойнти з 7-ми, американка забрала 3 подачі Світоліної з 9 спроб.

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У другому раунді суперницею Світоліної буде переможниця матчу Агнешка Радванська (Польща) - Тетяна Марія (Німеччина).

Ще одна українська учасниця US Open - Катерина Бондаренко - програла свій матч першого кола суперниці з Білорусі Вірі Лапко (70-й номер рейтингу WTA).

Матч тривав 1 годину 12 хвилин і завершився в двох партіях - 6:3, 6:3 - на користь білоруської тенісистки.

Відзначимо, що в понеділок на US Open стартують ще три українки - Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна і Катерина Козлова.