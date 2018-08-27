Збірна України зі стрибків на батуті відмовилася брати участь в чемпіонаті світу в Росії

Про це повідомив президент російської федерації Микола Макаров.

Збірна України зі стрибків на батуті не візьме участі в чемпіонаті світу, який пройде в Санкт-Петербурзі.

«Українські спортсмени, на жаль, не приїдуть. Я чув, вони хотіли, щоб у них один спортсмен виступив на першості світу, але нам прийшли останні точні заявки, і в рядку напроти України стоїть нуль», – зазначив президент Федерації стрибків на батуті Росії Микола Макаров, повідомляє "Трибуна".

Читайте такожУкраїнські спортсмени без турнірів в Росії: «добре» і «погано»

У квітні міністр спорту України Ігор Жданов заявляв про те, що Міністерство спорту країни категорично проти участі збірних команд в будь-яких змаганнях в Росії.

У травні глава Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах повідомив, що заборона на виступ українських спортсменів на території Росії була знята після консультації з МОК.

Чемпіонат світу зі стрибків на батуті пройде з 3-го по 19 листопада.