Мотор став переможцем Кубка Дніпра-2018 з гандболу

У вирішальному поєдинку запоріжці обіграли один з найсильніших клубів Європи "Віве Кельце" (Польща).

Запорізький "Мотор" став тріумфатором товариського турніру Кубок Дніпра з гандболу, здолавши у вирішальному матчі один з найсильніших клубів Європи "Віве Кельце" (Польща).

Поляки, які в 2016 році вигравали Лігу чемпіонів, були відвертим фаворитом поєдинку з "Мотором", на думку букмекерів. Але лише раз у першому таймі господарі трохи відпустили іменитих суперників у відрив. Однак швидко ліквідували гандикап, а згодом і забрали собі ініціативу. Підсумок гри - 32:29 - перемога "Мотора", повідомляє Sport Arena.

Українська команда завершила турнір на першому місці, набравши у трьох матчах 6 очок. Раніше "Мотор" здобув перемоги над віце-чемпіоном Білорусі "СКА-Мінськ" і чемпіоном Угорщини "Пік Сегедом".

"Мотор" у хорошому настрої завершив підготовку до офіційного старту сезону. Вже у вересні запорожцям належить виступити в елітному раунді Ліги чемпіонів. 12 вересня український клуб зіграє першу зустріч в рамках турніру проти "ПСЖ".