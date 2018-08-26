Українець Прима виграв бронзу на літньому чемпіонаті світу з біатлону

Срібло у категорії "юніори" завоював українець Богдан Цимбал.

У Нове Мєсто (Чехія) завершився чемпіонат світу з літнього біатлону. В останній день змагань були розіграні медалі у чоловічій гонці переслідування. Українець Артем Прима виборов бронзу, повідомляє офіційний сайт турніру.

Перемогу здобув Ондржей Моравец з Чехії, срібло дісталося ще одному чеському біатлоністу Міхалу Крчмаржу.

Крім Прими, у перегонах взяли участь ще п'ятеро українських біатлоністів. Віталій Кільчицький зайняв 6-е місце, Сергій Семенов — 11-е, а ось Артем Тищенко і Тарас Лесюк фінішували на 29-й та 36-й сходинці відповідно. Ще один українець Дмитро Підручний знявся після третьої стрільби, на якій зробив 2 промахи.

Літній біатлон

Чемпіонат світу

Гонка переслідування. Чоловіки

1. Ондржей Моравец (Чехія) – 33.52,9 (0+0+0+1)

2. Міхал Крчмарж (Чехія) – 33,7 (0+0+2+0)

3. Артем Прима (Україна) – 43,0 (0+0+2+0)

Нагорода Прими - це друга медаль для української збірної на літньому чемпіонаті світу. Раніше срібло у категорії "юніори" виборов Богдан Цимбал.