Жіноча збірна України з волейболу вдруге поспіль програла Греції у відборі Євро-2019
У Магнісіі (Греція) завершився матч 4-го туру групового етапу відбіркового турніру чемпіонату Європи з волейболу серед жіночих національних команд, в якому господині майданчика всуху обіграла команду України.
Матч завершився з рахунком 3:0, повідомляє офіційний сайт змагань.
Українки надавали серйозний опір суперницям протягом перших двох партій, але обидва сети підопічні Гария Єгіазарова програли з рахунком 22:25. А в третьому сеті перевага гречанок вже було повноцінною - 12:25.
Раніше, в попередньому турі змагань, українки програли команді Греції на своєму майданчику, в Запоріжжі, також з рахунком 0:3.
Таким чином, після 4-х турів змагань у збірної Греції максимальна кількість очок у турнірній таблиці - 12, в той час як у команд України та Чорногорії по 6 балів, а в Норвегії - 0.
Відбірковий турнір чемпіонату Європи продовжиться після паузи в січні, коли збірній України належить провести домашній матч проти команди Чорногорії та виїзний проти збірної Норвегії.