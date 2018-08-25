Жіноча збірна України з волейболу вдруге поспіль програла Греції у відборі Євро-2019

Матч завершився з рахунком 3:0.

У Магнісіі (Греція) завершився матч 4-го туру групового етапу відбіркового турніру чемпіонату Європи з волейболу серед жіночих національних команд, в якому господині майданчика всуху обіграла команду України.

Матч завершився з рахунком 3:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українки надавали серйозний опір суперницям протягом перших двох партій, але обидва сети підопічні Гария Єгіазарова програли з рахунком 22:25. А в третьому сеті перевага гречанок вже було повноцінною - 12:25.

Раніше, в попередньому турі змагань, українки програли команді Греції на своєму майданчику, в Запоріжжі, також з рахунком 0:3.

Таким чином, після 4-х турів змагань у збірної Греції максимальна кількість очок у турнірній таблиці - 12, в той час як у команд України та Чорногорії по 6 балів, а в Норвегії - 0.

Відбірковий турнір чемпіонату Європи продовжиться після паузи в січні, коли збірній України належить провести домашній матч проти команди Чорногорії та виїзний проти збірної Норвегії.