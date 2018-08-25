Запорізький Мотор обіграв угорський Пік-Сегед і вийшов до фіналу гандбольного Кубка Дніпра

Матч завершився з рахунком 28:26 на користь чемпіона України.

Запорізький «Мотор» здобув перемогу у важкому матчі проти чемпіона Угорщини «Пік Сегеда»у другий день «Кубка Дніпра-2018».

Ще за 15 хвилин до фінальної сирени господарі поступалися 16:20, але зуміли повернутися в гру і виявилися сильнішими в кінцівці – 28:26, повідомляє Xsport.

Героєм вечора став воротар «Мотора» Геннадій Комок, пробити якого було надзвичайно важко. Найрезультативнішим у складі чемпіонів України стала Павло Пачковський – 7 голів.

Переможець Кубка Дніпра-2018 визначиться 26 серпня в матчі «Мотора» проти тріумфатора Ліги чемпіонів-2016 польського «Віве Кельце», який у другий день розгромив «СКА-Мінськ» 40:32.

У обох команд по дві перемоги у двох іграх. '

Матч «Пік Сегед» - «СКА-Мінськ» визначить, хто посяде 3-е місце в турнірі.

«Мотор» (Україна) – «Пік Сегед» (Угорщина) 28:26 (13:12)

«Мотор»: Грудку, Кірєєв (н. в.), Терехов (н. в.); Пачковскі 7, 4 Бабічев, Малашинскас 4, Пуховский 3, Денисов 4, Буйненко 1, Кубатко, Козакевич 1, Шинкель 2, Кус, Пешевски 1, Сорока 1, Тютюнник (н. в.), Горига (н. в.), Касай (н. в.). Головний тренер: Патрік Ромбел.

«Пік Сегед»: Сього, Алилович, Надь (н. в.); Маккеди 3, Кэльманн 7, Бомбач 4, Бодо 4, Канеллас 2, Габер 2, Родрігес 2, Балог 1, Банхиди 1, Сигурманнссон, Хенигман, Сунайко, Блазевич, Кашпарек, Житников. Головний тренер: Хуан Карлос Пастор.