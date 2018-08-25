Чоловіча збірна України з волейболу виграла четвертий матч поспіль відбору Євро-2019

Українці обіграли команду Угорщини в гостях з рахунком 3:1.

У Будапешті завершився матч 4-го туру відбіркового турніру чемпіонату Європи з волейболу, в якому збірна України зустрічалася з командою Угорщини і обіграла суперника.

Гра завершилася з рахунком 3:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наша команда вирвала перемогу в самій кінцівці важкої першої партії - 28:26, а потім впевнено переграла опонента у другому сеті - 25:20. Після цього в українців сталася локальна криза і, як наслідок, поразка в третьому сеті - 19:25. Але в четвертій партії комнада знову була на висоті - 26:24.

Таким чином, у збірної України 4 перемоги в 4 матчах і 11 очок з 12 можливих (перемога над командою Македонії була здобута на тай-брейку - 3:2).

Команді залишилося провести 2 матчі у відбірному турнірі Євро-2019 - в січні майбутнього року і вона фактично гарантувала собі 1-е місце і путівку у фінальний турнір чемпіонату Європи.