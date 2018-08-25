Українські біатлоністи залишилися без медалей у другий день літнього ЧС

Кращий результат наших спортсменів у спринтерських гонках - 4-е місце Кильчицкого і 5-е - у Підгрушної.

У Нове Мєсто (Чехія) завершився другий день Чемпіонату світу з літнього біатлону, де в чоловічій і жіночій спринтерських гонках українські спортсмени залишилися без медалей.

У чоловіків кращий результат показав Віталій Кільчицький - 4-е місце, у жінок - Олена Підгрушна - 5-й результат, повідомляє офіційний сайт змагань.

У чоловічій гонці поза конкуренцією були господарі змагань. Всі три призові місця посіли представники збірної Чехії Міхал Крчмарж, Ондржей Моравец і Томаш Крупчик.

Кільчицький фінішував слідом за ними, поступившись суперникам по швидкості, але не допустивши жодного промаху на вогневих рубежах - 23,2 секунди відставання. У Топ-10 гонки також потрапив Артем Прима - 7-е місце - у якого також жодного промаху при стрільбі і 45,5 секунди відставання.

У жіночій гонці в десятку найсильніших потрапили відразу чотири представниці України. При цьому, майже всі вони допустили промахи при стрільбі. Олена Підгрушна фінішувала на 5-му місці (0+1) +33,6, Анастасія Меркушина - на 7-му (2+0) +38,8, Віта Семеренко - на 8-му - (0+1) +57,6 і Юлія Журавок замкнула 10-ку кращих (0+0) +57,8.

Трійку призерів склали Пауліна Фіалкова зі Словаччини (0+1) 21:50,9, полька Моніка Хойніш (1+1) +7,2 і Галина Вишневська з Казахстану (0+0) +23,2.

Як повідомляв УНІАН, напередодні на ЛЧС з біатлону збірна України у змішаній естафеті здобула 4-е місце, відставши від бронзового призера - збірної Польщі на 0,1 секунди, що змогли визначити лише за допомогою фотофінішу.

Чемпіонат світу завершиться в неділю, 26 серпня, чоловічою та жіночою гонками переслідування.