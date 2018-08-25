Збірна України завоювала дві медалі на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное

На рахунку українців срібло у чоловічому четвірці-каное та бронза у жіночій байдарці-двійці.

У Монтемор-у-Велью (Португалія) проходить чемпіонат світу з гребеле на байдарках і каное де збірна України завоювала дві медалі.

На рахунку нашої команди срібло і бронза, повідомляє офіційний сайт змагань.

У чоловічих змаганнях каное-четвірок на дистанції 500 метрів вітчизняний екіпаж у складі Юрія Вандюка, Олега Боровика, Андрія Рибачока і Едуарда Шметила завоював срібло. Наші спортсмени програли тільки екіпажу зі збірної Росії. Українці показали результат 1 хвилина 36,726 секунди, у той час як у росіян 1:35,606. Бронза на рахунку збірної Італії.

У свою чергу, у дуету байдарочниць Марія Кічасова-Скорик й Анастасія Горлова на дистанції 200 метрів 3-е місце і бронзова медаль. Українки подолали дистанцію за 37,294 секунди, поступившись лише чемпіонкам світу з Німеччини та срібному призеру команді Нової Зеландії.

Чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное 2018 року проходить з 22 по 26 серпня у Монтемор-у-Велью, Португалія. Це 45-а світова першість з цього виду спорту. Всього буде розіграно 30 комплектів нагород, у тому числі 17 у веслуванні на байдарках і 13 у веслуванні на каное.