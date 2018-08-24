Калініна вийшла в основний турнір US Open-2018

Українка у фіналі кваліфікаційних змагань обіграла Джеймі Форліс з Австралії.

У Нью-Йорку (США) завершується кваліфікаційний турнір Відкритого чемпіонату США з тенісу, де в одному з фіналів українка Ангеліна Калініна обіграла Джеймі Форліс з Австралії.

Матч завершився з рахунком 3:6, 6:2, 6:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч тривав 02 годині 07 хвилин.

Калініна зробила 2 ейси проти 1 у суперниці, допустила три подвійні помилки - стільки ж, скільки і Форліс, і реалізувала 5 з 11 брейк-поінтів (2/8 - у суперниці).

Всього ж українка виграла 93 розіграшу м'яча проти 73 - у суперниці.

Калініна стала 6-ю участницею US Open у жіночому одиночному розряді. Раніше в основну сітку змагань завдяки високому місцю в рейтингу потрапили Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко, Катерина Козлова і Даяна Ястремська.

Шість українок в основній сітці US Open – найкращий результат за останні 10 років. У цьому році Україна вже мала представництво в 5 тенісисток на Australian Open.