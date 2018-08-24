Збірна України програла Польщі бронзу ЧС з літнього біатлону після "фотофінішу"

Українці зайняли образливе 4-е місце у стартовій гонці змагань.

У Нове Мєсто (Чехія) завершилася перша гонка чемпіонату світу з літнього біатлону, де збірна України не зуміла потрапити у трійку призерів і стати медалістом турніру.

Наша команда виступала у складі Віта і Валентина Семеренко, Артем Прима і Дмитро Підручний, повідомляє офіційний сайт змагань.

Протягом всієї гонки збірна України трималася в групі лідерів, але на останньому етапі - на останній стрільбі - Підручний не зміг "закрити" всі 5 мішеней з 8 патронів, пішов на штрафне коло і позбавив команду навіть бронзової медалі. У фінішному створі Підручний боровся за медаль з представником команди Польщі але поступилися 0,1 секунди за результатами перегляду фотофінішу.

В підсумку, у нашої команди - 4-е місце і відставання від переможців в 1 хвилину 26,2 секунди.

Чемпіоном світу в цій дисципліні стала збірна Росії з результатом 1 година 17 хвилин 10,6 секунди. Призерами - команди Чехії та Польщі.

Чемпіонат світу з літнього біатлону проходить в Чехії з 24 по 26 серпня.