Калініна вийшла у фінал кваліфікації US Open, Світоліна дізналася суперницю по першому колу

Ще одна українка може потрапити в основний турнір Відкритого чемпіонату США з тенісу.

У Нью-Йорку триває кваліфікаційний турнір тенісного Відкритого чемпіонату США, де українка Ангеліна Калініна вийшла у вирішальне третє коло змагань.

Сьогодні вночі вона буквально розгромила Терезу Мартинцеву з Чехії з рахунком 6:3, 6:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч тривав 1 годину 10 хвилин.

Гра пройшла за повної переваги українки.

У фіналі кваліфікації Калініна зіграє проти Джеймі Форлис з Австралії, яка в ніч на п'ятницю також обіграла Ольгу Данилович з Сербії - 4:6,7:6, 6:2.

Також напередодні відбулося жеребкування одиногочного турніру, де, завдяки своєму високому рейтингу, виступлять відразу п'ять українок.

Еліна Світоліна здобула 7-й номер посіву на US Open і зіграє у першому раунді основної сітки проти 79-ї ракетки світу американки Сачіі Вікері. 35-я ракетка світу Леся Цуренко в першому раунді зустрінеться з бельгійкою Елісон ван Ейтванк (№38). Катерина Бондаренко (№86) в першому раунді зіграє проти білоруської тенісистки Віри Лапко (№70). До речі, в цьому році дівчата вже зустрічалися між собою у кваліфікації турніру в Індіан-Уеллсі, де українка поступилася у двох сетах. Катерина Козлова (№88) позмагається з іспанкою Ларою Аррубарреной (№85). А 18-річна Даяна Ястремська проведе свій дебютний матч в основній сітці турнірів Великого Шолома - її суперницею буде одна з переможниць кваліфікації.

П'ять українок в основній сітці US Open – найкращий результат за останні 10 років. У цьому році Україна вже мала подібне представництво на Australian Open.