Українка Костюк не зуміла пройти у фінал кваліфікації US Open

16-річна спортсменка поступилася у двох партіях Марі Бузковій з Чехії.

16-річна українка Марта Костюк припинила виступи на турнірі Великого Шолома - US Open, що проходить в Нью-Йорку. У другому раунді кваліфікації молода українська тенісистка поступилася 171-й ракетці світу Марі Бузковій з Чехії.

Поєдинок тривав 1 годину 16 хвилин і завершився в двох сетах. Бузкова перемогла з рахунком 6:1, 7:5, повідомляє офіційний сайт турніру.

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По ходу другого сету Марта поступалася 0:4, але зуміла скоротити відставання, а за рахунку 2:5 відіграла матчбол. Бузкова не заробила жодного матчболу, коли подавала на перемогу в дев'ятому геймі, а потім Костюк зрівняла рахунок (5:5). Але перевести гру на тайбрейк Марті не вдалося: у 12-му геймі суперниця отримала ще два матчболи і реалізувала перший з них.

Нагадаємо, що в своєму дебютному матчі на дорослому US Open 16-річна Костюк обіграла екс-співвітчизницю Валентину Івахненко.