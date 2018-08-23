Українка Світоліна і росіянка Шарапова провели спільне тренування у Нью-Йорку (відео)

Тенісистки потренувалися за кілька днів до старту US Open.

Українка Еліна Світоліна і росіянка Марія Шарапова провели спільне відкрите тренування на нью-йоркських кортах Відкритого чемпіонату США.

Дівчата тренувалися у високому темпі, провівши безліч розіграшів на повних швидкостях. Після заняття спортсменки вирушили до присутніх на стадіоні глядачів для роздачі автографів і фотозйомки, повідомляє "Чемпіонат".

Цікаво, що це не перше спільне тренування Світоліної і Шарапової за останній час. Перед Rogers Cup на початку серпня українка і росіянка спарингувалися в Монреалі.

Еліна Світоліна і Марія Шарапова в офіційних матчах зустрічалися між собою двічі. Обидва матчі, останній з яких відбувся в 2015 році, завершилися перемогами російської тенісистки.

Матчі основної сітки US Open стартують 27 серпня. Еліна Світоліна на турнірі посіяна під 7-м номером.