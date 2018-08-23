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Спортивний покер визнали офіційним видом спорту в Україні

13:58, 23 серпня 2018
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Спортивний покер відтепер дозволено в Україні / Azartgames.ru

Відповідне положення міститься в наказі Міністерства молоді і спорту №3780 від 16 серпня 2018 року, розміщеному на сайті міністерства, повідомляє Країна.

"Визнати вид спорту в Україні "Спортивний покер", - йдеться в наказі, підписаному міністром Ігорем Ждановим. Там також наголошується, що карткова гра вноситься до Реєстру визнаних видів спорту пунктом "II.119. Спортивний покер".

Покер офіційно визнано видом спорту в Україні / dsmsu.gov.ua

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Теги: #покер гравець рулетка#спортивний покер