Спортивний покер визнали офіційним видом спорту в Україні
13:58, 23 серпня 2018Інше
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Відповідне положення міститься в наказі Міністерства молоді та спорту від 16 серпня.
Спортивний покер відтепер дозволено в Україні / Azartgames.ru
В Україні з'явився легальний спосіб пограти на гроші: спортивний покер став офіційним видом спорту.
Відповідне положення міститься в наказі Міністерства молоді і спорту №3780 від 16 серпня 2018 року, розміщеному на сайті міністерства, повідомляє Країна.
"Визнати вид спорту в Україні "Спортивний покер", - йдеться в наказі, підписаному міністром Ігорем Ждановим. Там також наголошується, що карткова гра вноситься до Реєстру визнаних видів спорту пунктом "II.119. Спортивний покер".
Покер офіційно визнано видом спорту в Україні / dsmsu.gov.ua
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