Спортивний покер визнали офіційним видом спорту в Україні

Відповідне положення міститься в наказі Міністерства молоді та спорту від 16 серпня.

В Україні з'явився легальний спосіб пограти на гроші: спортивний покер став офіційним видом спорту. Відповідне положення міститься в наказі Міністерства молоді і спорту №3780 від 16 серпня 2018 року, розміщеному на сайті міністерства, повідомляє Країна. "Визнати вид спорту в Україні "Спортивний покер", - йдеться в наказі, підписаному міністром Ігорем Ждановим. Там також наголошується, що карткова гра вноситься до Реєстру визнаних видів спорту пунктом "II.119. Спортивний покер".

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