Найкраща тенісистка України Світоліна оголила ніжки для обкладинки модного глянця

Еліна Світоліна продовжує брати участь у фотосесіях для відомих видань.

Перша ракетка України Еліна Світоліна знялася для обкладинки української версії журналу ELLE.

На обкладинці тенісистка у незвичному для себе образі - чорній сукні і туфлях.

Світоліна показала обкладинку, опублікувавши її на своїй сторінці в Instagram з підписом "Чудова робота".

Як повідомляв УНІАН, у найближчий понеділок почнеться останній тенісний турнір року з серії "Великого шолома" - Відкритий чемпіонат США. Змагання в Нью-Йорку триватимуть з 27 серпня по 9 вересня.