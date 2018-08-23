этот материал доступен на русском

Найкраща тенісистка України Світоліна оголила ніжки для обкладинки модного глянця

13:17, 23 серпня 2018
Інше
4536 0
Еліна Світоліна готується до нових турнірів і, паралельно, знімається в модних журналах / REUTERS

На обкладинці тенісистка у незвичному для себе образі - чорній сукні і туфлях.

Світоліна показала обкладинку, опублікувавши її на своїй сторінці в Instagram з підписом "Чудова робота".

Як повідомляв УНІАН, у найближчий понеділок почнеться останній тенісний турнір року з серії "Великого шолома" - Відкритий чемпіонат США. Змагання в Нью-Йорку триватимуть з 27 серпня по 9 вересня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Еліна Світоліна#Світоліна WTA