Найкраща тенісистка України Світоліна оголила ніжки для обкладинки модного глянця
13:17, 23 серпня 2018Інше
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Еліна Світоліна продовжує брати участь у фотосесіях для відомих видань.
Еліна Світоліна готується до нових турнірів і, паралельно, знімається в модних журналах / REUTERS
Перша ракетка України Еліна Світоліна знялася для обкладинки української версії журналу ELLE.
На обкладинці тенісистка у незвичному для себе образі - чорній сукні і туфлях.
Світоліна показала обкладинку, опублікувавши її на своїй сторінці в Instagram з підписом "Чудова робота".
Як повідомляв УНІАН, у найближчий понеділок почнеться останній тенісний турнір року з серії "Великого шолома" - Відкритий чемпіонат США. Змагання в Нью-Йорку триватимуть з 27 серпня по 9 вересня.
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