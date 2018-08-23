Марченко програв у кваліфікації US Open - вперше з 2008 року українців не буде в основі

Наш спортсмен програв Іво Карловичу з Хорватії.

У Нью-Йорку (США) триває кваліфікація Відкритого чемпіонату США з тенісу, де українець Ілля Марченко, слідом за співвітчизником Сергієм Стаховським, програв вже у першому матчі.

Марченко поступився Іво Карловичу (Хорватія) з рахунком 3-6, 6-7(7), повідомляє Великий теніс України.

Боротьба на корті тривала майже півтори години. Долю першого сету вирішив один гейм, в якому тенісисти дійшли до брейк-поїнтів: Карлович заробив приховані сетболи за рахунку 4-3, які зумів використати, а потім подав на партію.

У другому сеті тенісисти продовжили по черзі брати свої гейми, поки Марченко не отримав приховані сетболи за рахунку 4-4. П'ять шансів на брейк було в українця, але суперник подачу захистив. Марченко вдалося заволодіти перевагою на тайбрейку: 6-2, проте всі сетболи Ілля програв. До кінця зустрічі наш тенісист взяв лише один розіграш з наступних восьми.

30-річному Марченко, який взимку цього року переніс операцію на плечі, в поточному сезоні поки так і не вдалося здобути перемогу на корті.

Раніше в середу свій перший матч у кваліфікації американського мейджора програв і Сергій Стаховський.

Таким чином, вперше з 2008 року українці не зіграють в основі чоловічого турніру. У минулому році в основній сітці в Америці зіграв лише Олександр Долгополов, якому вдалося дійти до четвертого кола, де він програв майбутньому чемпіону Рафаелю Надалю. Нині Долгополов травмований і пропускає турнір за турніром.