Стаховський вилетів з US Open вже в першому колі кваліфікації

Українець поступився супернику з четвертої сотні світового рейтингу.

Український тенісист Сергій Стаховський поступився 379-му номеру світового рейтингу Тай-Сону Квятковскі з США в першому колі кваліфікації на US Open.

Тенісисти провели на корті 1 годину 37 хвилин. Рахунок матчу - 6:4, 3:6, 6:1 - на користь американського спортсмена, повідомляє офіційний сайт змагань.

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Результат першого сету вирішився в п'ятому геймі, який українець програв на своїй подачі. У другій партії стався також лише один брейк, однак у цей раз його автором став українець. При цьому у вирішальному сеті Стаховський втратив концентрацію і відразу ж програв п'ять геймів поспіль, після чого повернутися в гру не зумів.

Нагадаємо, напередодні у другий раунд кваліфікації Відкритого чемпіонату США пробилася 16-річна українка Марта Костюк.