Чоловіча збірна України з волейболу обіграла вдома Угорщину у відборі ЧЄ-2019

Українці виграли зустріч в трьох партіях.

Чоловіча збірна України з волейболу здобула третю перемогу у трьох матчах у відборі на чемпіонат Європи-2019, обігравши збірну Угорщини.

Реальну боротьбу вболівальники, які прийшли на арену «Юність» у Запоріжжі, побачили тільки у другому сеті, по ходу якого українці відігралися з рахунку 4:10. А ось у першій та третій партіях перевага українців не викликала питань.

Чемпіонат Європи-2019

Кваліфікація

Україна - Угорщина - 3:0 (25:15, 27:25, 25:19)

Збірна України одноосібно очолює групу F. Наступний поєдинок «синьо-жовті» проведуть 25 серпня знову проти Угорщини на виїзді.

Турнірна таблиця:

1. Україна - 8 очок

2. Македонія - 3

3. Угорщина - 3

4. Швейцарія - 1.

Зазначимо, що збірні Македонії і Швейцарії зіграли на один матч менше.

У фінальну частину ЧЄ-2019 проходять дві кращі команди групи.