Чоловіча збірна України з волейболу обіграла вдома Угорщину у відборі ЧЄ-2019
22:06, 22 серпня 2018Інше
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Українці виграли зустріч в трьох партіях.
Чоловіча збірна України з волейболу обіграла Угорщину / cev.lu
Чоловіча збірна України з волейболу здобула третю перемогу у трьох матчах у відборі на чемпіонат Європи-2019, обігравши збірну Угорщини.
Реальну боротьбу вболівальники, які прийшли на арену «Юність» у Запоріжжі, побачили тільки у другому сеті, по ходу якого українці відігралися з рахунку 4:10. А ось у першій та третій партіях перевага українців не викликала питань.
Чемпіонат Європи-2019
Кваліфікація
Україна - Угорщина - 3:0 (25:15, 27:25, 25:19)
Збірна України одноосібно очолює групу F. Наступний поєдинок «синьо-жовті» проведуть 25 серпня знову проти Угорщини на виїзді.
Турнірна таблиця:
1. Україна - 8 очок
2. Македонія - 3
3. Угорщина - 3
4. Швейцарія - 1.
Зазначимо, що збірні Македонії і Швейцарії зіграли на один матч менше.
У фінальну частину ЧЄ-2019 проходять дві кращі команди групи.
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