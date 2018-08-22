Жіноча збірна України з волейболу поступилася Греції в рамках відбору на ЧЄ-2019

Підопічні Гарія Єгіазарова зазнали першої поразки у нинішній кваліфікації.

Жіноча збірна України з волейболу програла в домашньому матчі в рамках відбіркового етапу чемпіонату Європи-2019 збірній Греції. У поєдинку, який відбувся в Запоріжжі, команда Греції здобула перемогу - 3:0.

Гості володіли перевагою в кожній партії і завоювали три очки, повідомляє офіційний сайт змагань.

Чемпіонат Європи-2019.

Кваліфікація

Україна - Греція - 0:3 (18:25, 19:25, 19:25)

Таким чином, Греція стала одноосібним лідером групи, маючи в активі 9 очок. На другому місці - Україна (6 очок). Чорногорія і Норвегія зіграли на один матч менше і поки не мають жодного балу.

Наступну гру українки проведуть 25 серпня з Грецією на виїзді. Ще два матчі за участю нашої збірної відбудуться в січні наступного року - "синьо-жовті" прийматимуть вдома Чорногорію і відправляться в гості до Норвегії.

З групи на ЧЄ-2019 вийдуть перші дві команди.