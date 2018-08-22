Президент МОК зізнався, що зимова Олімпіада в Пхьончхані була на грані зриву

Для цього вистачило б лише заяви від однієї з країн-учасниць.

Зимові Олімпійські ігри-2018 в південнокорейському Пхьончхані були на межі зриву через сусідства міста з Північною Кореєю, у якої напружені відносини з США.

Про це повідомив президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах. Спортивного функціонера цитує Insidethegames:

Читайте такожПрезидент МОК Бах заявив, що відеоігри з вбивствами не зможуть стати частиною Олімпійських ігор

«Для того, щоб Ігри були скасовані, не обов'язково повинні були початися військові дії. Для цього вистачило б лише заяви від однієї із країн, що вона відмовляється від участі в Олімпіаді через те, що її спортсменам не буде забезпечена необхідна безпека.

І ось саме з цього питання ми вели переговори, які зовсім не були простими, якщо казати дипломатично. Наскільки ми були близькі до рішення про скасування Ігор? Дуже близькі».

Нагадаємо, єдину медаль на зимових Іграх в Пхьончхані для України здобув фристайліст Олександр Абраменко, який завоював золото в лижній акробатиці.