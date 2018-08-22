Сестри Семеренко виступлять у змішаній естафеті на ЧС з літнього біатлону

Склад чоловічої половини команди визначиться сьогодні ввечері.

24 серпня в чеському Нове-Місце стартує чемпіонат світу з літнього біатлону, де в перший день змагання відбудуться змішані естафети у дорослих та юніорів.

Старший тренер жіночої команди Андрій Прокунін ексклюзивно для XSPORT назвав імена дівчат, які представлять Україну в перших гонках чемпіонату.

У змішаній естафеті серед дорослих виступлять Віта і Валя Семеренко, а у складі юніорської команди побіжать Валерія Дмитренко і Ганна Кривонос.

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"Жінкам склад визначався суто за кількістю набраних очок за контрольні тренування. Юніорок ми вибирали за принципом, хто більше готовий до змішаній естафеті, а хто до індивідуальних гонок", – сказав Прокунин.

Зазначимо, що склад чоловічої частини змішаної естафети у дорослих та юніорів стане відомий після вечірнього тренування 22 серпня. Найкращі результати за підсумками контрольних тренуваннях чоловічої команди на зборі Обертиллиахе продемонстрували Артем Прима і Сергій Семенов. Ймовірно, саме ці два біатлоніста і візьмуть участь в естафеті. У юніорів, головними кандидатами на потрапляння в склад є Богдан Сергій Цимбал і Телень.

21 серпня жіноча збірна України вирушила в Нове-Місце зі збору в естонському Отепя, в свою чергу чоловіча команда вилетіла в Чехію рейсом з Києва.

Чемпіонат світу з літнього біатлону відбудеться з 24 по 26 серпня