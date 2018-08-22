Тенісистки окупували список найбагатших спортсменок світу

Американський Forbes склав рейтинг найбагатших спортсменок світу.

Вісім представниць тенісу опинилися в першій десятці найбагатших спортсменок світу.

Американський журнал Forbes склав список найбільш успішних у фінансовому плані спортсменок, де практично не знайшлося місце іншим видам спорту. Окрім тенісисток в ростер потрапили бадмінтоністка (7-е місце) і автогонщиця (9-е).

Найбагатшою спортсменкою світу виявилася Серена Вільямс з 18,1 мільйона доларів. Далі слідують інші тенісистки: Каролін Возняцкі (13 мільйонів), Слоун Стівенс (11,2 мільйона), Гарбинье Мугуруса (11 мільйонів), Марія Шарапова (10,5 мільйона) й Вінус Вільямс (10,2 мільйона).

Бадмінтоністка Пусарла Венкат Сіндх значиться на 7-му місці списку - з доходом в 8,5 мільйона, а гонщиця Даніка Патрік, яка заробила 7,5 мільйона - на 9-му місці.