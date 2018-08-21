1 вересня в Києві відбудеться Олімпійський урок

Унікальна акція НОК України проходитиме на Оболонській Набережній.

1 вересня в Києві на Оболонській Набережній стартує унікальна акція Національного олімпійського комітету України – Всеукраїнський Олімпійський урок, який з 2005 року проводиться за ініціативи президента НОК України Сергія Бубки у всіх регіонах країни.

Цьогорічне спортивне свято буде присвячено ІІІ літнім Юнацьким Олімпійським іграм, які вже на початку жовтня відбудуться в аргентинському Буенос-Айресі, повідомляє прес-служба НОК.

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Усі бажаючи зможуть спробувати скласти олімпійські іспити на більш ніж 40 спортивних майданчиках, взяти участь в олімпійському квесті, ближче познайомитися з майбутніми юними учасниками ЮОІ-2018 та вчергове зустрітися з титулованими олімпійськими чемпіонами та призерами.

Тож, НОК запрошує любителів спорту та здорового способу життя на перший дзвоник «Олімпійського уроку-2018. Екзамен в Буенос-Айресі» 1 вересня о 15:00 на Оболонській Набережній. Участь у заході безкоштовна.