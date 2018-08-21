Український велогонщик Падун виступить на суперпрестижній багатоденці "Вуельта"

Ця гонка входить в список трьох найпрестижніших велогонок світу.

Український велогонщик Марк Падун виступить на одній із трьох найпрестижніших багатоденок світу - "Вуельті Іспанії".

Українець буде представлений в складі команди Bahrain Merida, повідомляє офіційний сайт команди.

Гонка стартує в нинішньому році 25 серпня і триватиме до 16 вересня.

"Вуельта Іспанії" входить в число трьох найпрестижніших шосейних велобагатоденок планети поряд з "Джиро д'італія" і "Тур де Франс".

У складі команди Bahrain Merida безсумнівним лідером є італієць Вінченцо Нібалі. Він ставав чемпіоном "Вуельти" ще в 2010 році, а в 2013-му і 2017-му посідав друге місце після, відповідно, Крістіана Хорнера (США) і Крістофера Фрума (Великобританія).